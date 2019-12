Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-ca0932nd hebben we halverwege juli 2019 ingekocht bij Coolblue voor 469 euro. Deze 17 inch laptop heeft een trage AMD-processor aan boord, maar start snel op dankzij de 256 GB grote ssd. Een 17 inch laptop is groot en dit model is ook nog eens zwaar: 2,34 kilo. Dat maakt hem vooral geschikt als desktopvervanger op je bureau. De accuduur is zo'n 6 uur.