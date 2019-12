HP 17-ca0933nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17-inch laptop is uitgerust met een trage AMD A9-processor en is daardoor hooguit geschikt voor licht gebruik zoals af en toe internetten en e-mailen. Behalve de langzame processor beschikt de laptop over een harde schijf in plaats van een snellere SSD. Hoewel je daardoor met 1TB wel veel aan opslagruimte hebt, doet de laptop er veel langer over om op te starten dan tegenwoordig gangbaar is. Een ander minpunt is het grote scherm: dat met een resolutie van 1600x900 pixels behoorlijk onscherp is. We hebben deze laptop gekocht bij Coolblue.