Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-x025nd (Z9B86EA) is eind juni 2017 ingekocht bij Coolblue en was toen ook verkrijgbaar bij Bol, MediaMarkt, Paradigit en Wehkamp. Het is een grote laptop met een glanzend scherm. De prestaties van de wat verouderde Core i3-processor zijn redelijk. Dankzij de 256 GB SSD is de laptop best vlot, al valt de opstartsnelheid van meer dan 30 seconden wel wat tegen. De netwerkvoorzieningen zijn ook erg traag, wifi werkt enkel op 2,4 GHz. De accu is makkelijk te vervangen, hiervoor hoef je hem alleen te ontgrendelen. De SSD, het geheugen en de wifi-module zijn niet zomaar bereikbaar. Hiervoor open je de onderkant van de laptop door 9 schroeven te verwijderen, daarvan zitten er 2 verstopt onder voetjes en 2 onder de accu.