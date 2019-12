HP 17-x026nd (1BV61EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 17-x026nd (1BV61EA) is een grote HP-laptop die exclusief verkrijgbaar is bij BCC en daar ook was aangeprezen als Moederdagtip. We betwijfelen of hij voor alle moeders geschikt is. De laptop is vooral bedoeld voor gebruik op het bureau en thuis. Hij is door het formaat en hoge gewicht niet zo makkelijk om mee te nemen. Snel is hij niet en dat komt door de langzame processor en de langzame harde schijf. Ook is hij niet voorzien van de laatste wifi-standaard. De accu is heel eenvoudig vervangbaar door hem simpelweg los te klikken aan de buitenkant van de laptop. Wil je andere onderdelen vervangen zoals het geheugen dan moet je 15 schroeven losdraaien (waarvan er 2 verstopt zijn onder voetjes en 2 onder de accu) en daarna de onderzijde los wrikken.