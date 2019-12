HP 17-x084nd (1HF96EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-x084nd is alleen verkrijgbaar bij winkelketen MediaMarkt. Forse laptop die is bedoeld voor gebruik op een bureau. De Intel Celeron-processor is niet snel, maar de 128 GB SSD zorgt ervoor dat je er aardig mee kunt werken. De netwerkvoorzieningen zijn erg traag.