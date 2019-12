Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-y071nd (X8P47EA) is een grote laptop met een AMD-processor. Helaas vallen de prestaties tegen. De harde schijf is 1000 GB groot en dat is fijn, want dat betekent dat je veel bestanden mee kunt nemen. Helaas is deze schijf heel erg traag. Dat laatste geldt ook voor de netwerkvoorzieningen.