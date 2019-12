HP 250 G2 (F0Y83EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer trage laptop die op het oog wel heel compleet is: zo heeft hij een dvd-brander, een 500 GB harde schijf en drie USB-aansluitingen waarvan er een USB 3.0 is. De Celeron-processor is echter heel erg langzaam. Daardoor is deze laptop vervelend in gebruik. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,