HP 255 G3 (K3X26EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goedkope 15,6 inch notebook met helaas matige specificaties en prestaties. Scherm is van slechte kwaliteit en heeft slechts een lage resolutie van 1366x768 beeldpunten. De AMD A4 processor is traag en het apparaat beschikt over 802.11n wifi op alleen de 2.4 GHz band. De bedrade aansluiting is met 100mbit bovendien erg beperkt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,