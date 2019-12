HP 650 (H5K69EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goedkope 15,6 inch laptop. Vrij compleet. Het belangrijkste nadeel aan de buitenkant: het ontbreken van USB 3.0, waarmee het snel maken van een back-up naar een externe schijf niet mogelijk is. De harde schijf is met 320 GB relatief klein, maar voldoende voor de minder veeleisende consument. De Celeron 1000M is niet snel, maar door gebruik van moderne interne techniek minder langzaam dan de naam zou vermoeden. Geen slechte keuze voor een goedkope laptop. Een groot nadeel is het werkgeheugen van slechts 2 GB. Maar dat is eenvoudig en goedkoop op te waarderen naar bijvoorbeeld 4 GB, door het bijplaatsen van een extra geheugenmodule. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,