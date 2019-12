HP 650 (H5V57EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een standaard laptop met een Core i3-processor. Het klinkt als een interessante laptop en dat is het ook, maar hou er wel rekening mee dat dit model een Core i3 uit een oudere familie aan boord heeft. Dat betekent dat de prestaties minder zijn dan van een nieuwere Core i3-processor (herkenbaar aan een 3 of 4 aan het begin van het getal). De harde schijf is met 500 GB voldoende en ook het werkgeheugen met 4 GB voldoet. Deze (actie?) variant wordt geleverd met een draagtas. Dat geldt niet voor alle HP 650 laptops. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,