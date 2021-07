HP Chromebook 14b-ca0200nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het gewicht van deze 14-inch laptop is 1,58 kilo. Hij heeft een opslagcapaciteit van 64 GB, dat is helaas erg weinig ruimte, je loopt snel tegen de beperkingen op. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Onder de motorkap vinden we een Intel Celeron N4020. Dat is een langzame chip.