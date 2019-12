HP EliteBook 735 G5 (4QZ34EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een zakelijke 13-inch laptop van HP. Dankzij het lage gewicht van 1,41 kilo kun je hem eenvoudig onderweg meenemen. De AMD Ryzen Pro-processor is behoorlijk snel, en stelt de laptop in staat om de meeste computertaken soepel uit te voeren. De SSD heeft een opslagcapaciteit van 256 GB, dat is net voldoende. Pluspunt is het lage gewicht van 1,4 kilo. De accuduur van ongeveer 6 uur is redelijk, maar niet erg lang voor wie hem ook onderweg wil gebruiken. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.