HP Envy 13-ad012nd (1US14EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze luxe uitzien HP Envy-laptop heeft een omklapscherm waardoor je hem als een soort tent kunt neerzetten. Dankzij de Intel Core i5-processor, 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB SSD is hij best vlot, al loopt de i5 wel een generatie achter. De huidige generatie Core i5 is aanzienlijk sneller. De accuduur is met ruim 11,5 uur erg goed. We kochten deze laptop in voor €950 bij 4launch, maar op het moment van schrijven ligt hij ook voor €880 bij bol.com in de schappen.