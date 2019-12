Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy 13-ah0100nd is een vlotte 13 inch laptop met een snelle quad-core i5-processor. Met de 256 GB grote ssd hebben de meeste mensen voldoende opslagruimte. Het gewicht is slechts 1,3 kilogram en de accuwerktijd is ruim 9,5 uur, wat behoorlijk goed is. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant. Op 30 juli 2018 is de HP o.a. verkrijgbaar bij BCC, Coolblue, Bol, Informatique en Alternate. De prijs ligt rond de 900 euro.