De HP Envy 13-ah0810nd is een slanke laptop en weegt maar 1,28 kilo. Toch heeft hij een snelle i7-processor aan boord. De ssd heeft een opslagcapaciteit van 256 GB. De accuwerktijd is ongeveer 9 uur. Er is geen fysieke netwerkaansluiting, dus je moet via wifi verbinden of een los usbnetwerkkastje kopen. Deze HP is zelf te repareren. De onderkant is vastgemaakt met slechts 5 schroefjes (wel van de torxvariant), waarna je toegang hebt tot werkgeheugen, opslag, wifi-module en accu. Deze laptop leenden we van HP. Op 13 februari zagen we hem alleen in de winkel liggen bij Coolblue voor 1049 euro.