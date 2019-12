Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy 13-ah1100nd hebben we geleend van de fabrikant. Halverwege december 2018 was hij onder andere verkrijgbaar bij Coolblue, MediaMarkt en Bol voor 949 euro. Het is een vrij lichte laptop: 1,24 kilo zwaar en hij is dankzij de quad-core i5-processor best vlot. De ssd is 256 GB groot. De MX150 grafische processor van Nvidia is niet heel erg snel en biedt dus weinig extra ten opzichte van een standaard grafische processor van Intel. De accuwerktijd is zo'n acht uur en dat is een goede score. Je opent de laptop door het losdraaien van 8 schroeven en het loswrikken van de onderkant. Daarna kun je (indien nodig) accu, werkgeheugen, opslag en wifi-chip vervangen. Bij deze laptop kwamen we naast de standaard kruiskop- ook torxschroeven tegen, die hebben een stervormig gat met zes hoekpunten.