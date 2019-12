HP Envy 13-aq0915nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is gemaakt voor onderweg. Het 13-inch scherm is aan de kleine kant voor gebruik in huis, maar wel erg geschikt om mee te nemen. Ook weegt hij maar 1,27 kilo. De specificaties van dit model zijn erg goed: dankzij de snelle Intel Core i7, 16 GB werkgeheugen en de ruime 512 GB ssd is snel genoeg voor vrijwel iedere taak. We hebben deze laptop voor €1300 gekocht bij Coolblue.