HP Envy 13-aq1220nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze luxe HP laptop heeft een opvallend met hout afgewerkte behuizing. Hij is erg makkelijk mee te nemen dankzij het kleine 13 inch scherm en lage gewicht van 1,28 kilo. De Intel Core i7-processor is gloednieuw en razendsnel. Wil je weten hoe snel deze laptop is ten opzichte van andere luxe laptops, log dan in of word lid om onze testoordelen te bekijken.