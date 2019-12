HP Envy 15-j003ed (E4A07EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Krachtige laptop met aanraakscherm door de snelle grafische kaart en quad-core Intel Core i7. De prestaties vallen een beetje tegen door de harde schijf, een SSD zoje niet misstaan in deze configuratie. Van een afstandje ziet deze laptop er erg mooi uit, maar de behuizing lijkt van een afstand (of de foto) luxer dan hij in werkelijkheid is. De buitenkant is namelijk gewoon van plastic gemaakt. Nadeel van dit model is het matige scherm, de kleurweergave en contrast zijn niet goed.