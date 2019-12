HP Envy 15-k046nd (J3T82EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy 15-k046nd is een laptop met flinke specificaties. Het belangrijkste pluspunt is de vrij krachtige Nvidia GeForce GTX850M grafische kaart voor spelletjes en het beeldscherm dat een Full HD (1920x1080) resolutie biedt. Helaas is dat wel een standaard laptopscherm en niet zo mooi als de schermen die in veel tablets worden toegepast. De Intel Core i7-processor is snel, maar niet extreem snel. Dat komt omdat hij voorzien is van twee kernen, de echt snelle versie van de i7 hebben er vier. De harde schijf is een 1 TB SSHD: een kruising tussen een harde schijf en een snelle SSD. Vlotter dan een gewone harde schijf, maar lang niet zo snel als een SSD.