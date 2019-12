HP Envy 15-k048nd (J3T84EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een aantal luxe aspecten zoals een Core i7 (dual, geen quad-core), Full HD-scherm 802.11ac snelle WiFi en een Full HD-scherm. Ook de Nvidia grafische processor zorgt voor betere grafische prestaties al zit deze chip absoluut niet in het topsegment en is het vullen van het Full HD-beeld met een moderne game wel wat veel gevraagd. Belangrijkste pluspunt is de supersnelle SSD waardoor deze laptop heel erg vlot is.