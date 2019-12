HP Envy 15-u030nd X360 (J2S32EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een bijzondere laptop, het scherm is namelijk draaibaar. Waardoor het een erg grote en zware tablet wordt. Als tablet is hij niet heel handig in het gebruik, want daarvoor is hij te zwaar (2,37 kilo), maar de mogelijkheid om het scherm om te klappen is ook zeker handig. Verder heeft deze laptop een 500 GB SSHD die er voor zorgt dat de laptop een stuk prettiger en vlotter werkt dan vergelijkbare laptops met een gewone harde schijf. Het touchpad is extra breed en heeft een control zone, daarmee kunt u de computer op dezelfde manier besturen als via het touchscreen. Het scherm valt tegen.