HP Envy 15-u240nd X360 (L0Y90EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe laptop met een draai en kantelbaar scherm. Waardoor hij ook als grote tablet te gebruiken is. Voorzien van een snelle dual-core Intel Core i7-processor en een 256 GB SSD. Minpunt is het scherm, dat ziet er wanneer u het recht van voren bekijkt goed uit, maar als je het iets beweegt is goed te zien dat de kijkhoek niet zo goed is. Ander minpunt is de WiFi, die is niet geschikt voor 5 GHz netwerken en 802.11ac.