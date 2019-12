Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy 17-ae120nd hebben we 17 mei 2018 voor 1249 euro gekocht bij Coolblue. We zagen hem ook liggen bij o.a. BCC, Azerty, MediaMarkt en Expert. Het is een luxe 17 inch laptop met een snelle i7-processor. Het gewicht is hoog, bijna 3 kilo. Eigenlijk is dat te zwaar om veel mee te nemen, maar waarschijnlijk is dit meer een vervanger voor een desktop. De opslag is ruim: 256 GB ssd en een 1TB harde schijf. De accuwerktijd is bijna zeven uur en dat is behoorlijk goed. De onderkant van de laptop kun je lostrekken na het verwijderen van slechts 7 schroeven. Daarna kun je accu, opslag, wifi-module en geheugen vervangen.