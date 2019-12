HP Envy 17-j120ed Leap Motion TS SE (F2U76EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een zeer bijzondere laptop. Niet vanwege de specificaties, al zijn die zeer goed: een quad-core Intel Core i7-processor, een snelle grafische processor en twee harde schijven (1,5 TB totaal). Maar vanwege de bijzondere bediening. Deze laptop is voorzien van een keyboard, touchpad, touchscreen én handbediening. De handbediening is afkomstig van Leap Motion, door zwaaibewegingen te maken bestuur je de computer. De sensor zit rechts en de kijkhoek van het systeem is niet zo groot, dus je moet vanaf rechts de handbewegingen doen. Dat is niet zo logisch, ook werkt het niet handig als je de laptop op schoot hebt. Op tafel werkt het beter. Er zijn spelletjes met de techniek en Windows kan ook bestuurd worden. De kwaliteit van het 17,3 inch scherm valt tegen voor een laptop uit deze klasse. Het keyboard golft erg mee tijdens het tikken, zeer onprettig. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,