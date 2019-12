HP Envy Touch 17-k141n (K1S14EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe laptop met een groot aanraakscherm. Mooie vervanging voor een desktop en een verplaatsbaar alternatief voor een all-in-one computer. Deze laptop heeft zowel een snelle SSD als een grote harde schijf voor je grote bestanden en downloads. De prestaties van de Core i7-processor zijn goed, maar niet veel sneller dan een Core i5. Dat komt omdat dit een dual-core en geen quad-core versie is. De videokaart van Nvidia is de GeForce GTX 850M en die zorgt dat spelletjes vlotter werken, maar deze is helaas niet potent genoeg om moderne games in topbeeldkwaliteit te spelen.