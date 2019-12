HP Envy x2 13-j020nd (K1H88EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Tablet met een afneembaar toetsenbordcover. De cover is voorzien van Bluetooth waardoor het ook als een draadloos toetsenbord te gebruiken is. Het is minder comfortabel dan een gewoon toetsenbord. De tablet heeft een standaard aan de achterkant. Het 13,3 inch scherm maakt hem best groot. Handig is dat hij twee volwaardige USB 3.0-aansluitingen heeft. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,