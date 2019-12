HP Envy x2 15-c020nd (K1H96EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een tablet met een 15,5 inch scherm. Dat is een enorme tablet en ook heel zwaar: 1,79 kilo (totaal 2,39 kilo) Die is dus niet makkelijk in de hand te houden. HP heeft echter een standaard ingebouwd waarmee u hem net als de Surface-tablets van Microsoft zonder hulpmiddelen kunt neerzetten. Een speciale toetsenbordmat met 'echte' toetsen wordt meegeleverd. De polssteun kan omgeklapt worden om het toetsenbord iets hoger te laten liggen. Het keyboard kan ook los gebruikt worden en is dan via Bluetooth met de tablet verbonden. Het touchpad is groot, maar bevindt zich niet onder maar naast het toetsenbord. In de praktijk zijn de prestaties wat vreemd, hij voelt soms traag en soms vlot aan. Dat komt mede door de Intel Core M-processor en de SSHD (harde schijf net wat SSD-techniek) aan boord. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,