Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy x360 13-ag0590nd hebben we geleend van HP. We zien dat de laptop eind augustus 2018 o.a. wordt aangeboden door Paradigit en Informatique voor 1199 euro. Deze laptop heeft een vlotte AMD Ryzen-processor aan boord. Ook is het werkgeheugen heel ruim, waardoor je als veeleisende gebruiker redelijk aan je trekken komt. Minpunt is dat de werktijd op de accu een beetje tegenvalt: 5,5 uur. Deze laptop heeft een 13 inch omklapscherm en zo kun je hem ook als dikke tablet gebruiken. Het gewicht is maar 1,32 kilo. Door acht schroefjes los te draaien en de onderkant los te wrikken open je de laptop. Daarna zie je accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Op het werkgeheugen na (dat is vastgesoldeerd) kun je alles zelf vervangen.