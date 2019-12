Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy x360 13-ar0150nd is een luxe laptop waarvan je het scherm 360 kunt draaien, vandaar de x360 in de naam. Je kunt hem volledig dichtklappen en gebruiken als dikke, zware tablet met een groot scherm. Voor een laptop van met een 13 inch full hd scherm is hij wel behoorlijk licht: een kwart zwaarder dan een pak melk van 1 liter. Hij heeft een AMD Ryzen-processor, een AMD Radeon videochip, 8GB werkgeheugen en 512 GB opslagruimte via de SSD. Wij hebben deze laptop geleend van fabrikant HP. Op 21 november 2019 kost hij in elke webshop 899 euro (o.a. bij BCC, Coolblue, Paradigit en Wehkamp). Presteert deze laptop net zo goed als hij eruit ziet? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.