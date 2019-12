HP Envy x360 13-ar0350nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze HP Envy x360 heeft een scherm dat je kunt omklappen, waardoor je hem bijvoorbeeld als dikke tablet kunt gebruiken. Hij heeft een vlotte AMD Ryzen 7-processor, 16 GB werkgeheugen en een ruime 512 GB SSD. Deze combinatie maakt hem erg snel en geschikt voor vrijwel alle denkbare taken. Een minpuntje is dat de accuwerktijd niet zo goed is als bij vergelijkbare laptops, maar met 7 uur is het toch nog voldoende. Het scherm van deze laptop is relatief goed. We hebben deze laptop geleend van HP.