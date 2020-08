HP Envy x360 13-AY0001ND (3A043EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 13,3-inch laptop van HP weegt 1,23 kilo. De opslagruimte is 512 GB, dat is voor nagenoeg iedereen genoeg. Onder de motorkap vinden we een AMD Ryzen 5 4500U. Dat is een behoorlijk snelle chip. Deze laptop is volledig getest volgens ons uitgebreide testprogramma. Wil je weten hoe hij presteert? Log in of word lid.