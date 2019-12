HP Envy x360 15-bp130nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Coolblue is de webshop waar we de Envy x360 15-bp130nd eind februari 2018 kochten voor 1199 euro. We zagen de 15-bp130nd ook liggen bij o.a. BCC, Bol, Informatique en Alternate. De laptop is uitgevoerd in een luxe aluminium behuizing. Hij weegt 2,15 kilo en heeft een omklapscherm waarmee je hem op meerdere manieren kunt gebruiken. De i7-processor is lekker snel en hij beschikt ook nog over een veel opslag: 1256 GB in totaal met een ssd en een hdd. Daardoor heb je altijd voldoende opslag aan boord. Hij werkt ook nog ruim acht uur op een acculading. Dat is erg prettig. De GeForce MX150 grafische processor is beter dan de standaard geïntegreerde videochip, maar verwacht er niet teveel van. Helaas heeft dit model een niet zo best scherm aan boord.