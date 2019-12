HP Envy x360 15-bq015nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy x360 is voorzien van een AMD A12-processor en dat klinkt heel krachtig, maar dat is hij niet. Deze laptop kun je omklappen en gebruiken als grote tablet en met de meegeleverde pen is het mogelijk om te tekenen of aantekeningen te maken. De Envy heeft een luxe afwerking. Hij heeft 8 GB werkgeheugen en dat is prettig bij het werken met meerdere programma's tegelijk. De ssd is met een capaciteit van 256 GB toereikend. De werktijd op de accu is zo'n 6 uur. Door 9 schroefjes te verwijderen aan de onderkant van de laptop heb je toegang tot de accu, werkgeheugen, opslag en wifi-chip die niet vast zijn gesoldeerd. Je kunt ze zelf vervangen. We kochten de laptop eind januari bij Coolblue voor 743 euro, maar zagen dat de laptop ook op voorraad lag bij o.a. Electroworld, BCC, Bol, Wehkamp, MediaMarkt, Informatique, Paradigit en Alternate.