HP Envy x360 15-bq100nd (2PH19EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze HP Envy-laptop is voorzien van een snelle AMD Ryzen-processor. Deze generatie AMD-processors is sterk verbeterd en is een prima tegenhanger van de Intel Core-modellen. Dankzij de Ryzen 5 is de laptop ook geschikt voor zwaarder werk zoals foto- en videobewerking. Daarnaast kun je het scherm omklappen en hem ook gebruiken als grote tablet. Ook levert HP een pen mee, waarmee je op het scherm kunt tekenen en schrijven. De accuduur is met zo'n 6 uur redelijk te noemen. We hebben de HP Envy x360 15-bq100nd eind 2017 ingekocht bij Coolblue voor 999 euro. Hij was ook te koop bij o.a. BCC, Wehkamp en HPstore.