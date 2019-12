Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy x360 15-cn0300nd is een 15 inch-laptop. Hij weegt bijna 2,2 kilo en kunt het scherm helemaal omklappen waardoor het een zware tablet wordt. Onder de motorkap vind je een snelle processor en maar liefst 16 GB werkgeheugen. Dat maakt hem zeer geschikt voor zware taken. Ook is er een GeForce grafische processor ingebouwd, maar dat is de instapversie waar je niet al te veel van kunt verwachten. Pluspunt is de ruime opslagruimte in de vorm van een 256 GB ssd en een 1 TB harde schijf. De accuwerktijd is bijna acht uur, een goede score. We leenden deze laptop van Coolblue. Begin april 2019 was de laptop daar te koop voor 1249 euro.