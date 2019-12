Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy x360 15-cn0755nd leenden we van Bol.com. Hij kost daar momenteel (eind augustus 2018) 899 euro. De laptop heeft een 15 inch scherm en is ook om te klappen. Dit is wat minder handig dan bij een kleinere laptop. De quad-core i5-processor is lekker vlot en zorgt er mede voor dat de accuwerktijd ruim negen uur is. De opslag is in handen van een 256 GB ssd en dat is net voldoende. Door zeven schroefjes los te draaien en de onderkant los te wrikken open je de laptop. Daarna zie je accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Jammer genoeg is zowel opslag als werkgeheugen vastgesoldeerd, waardoor je bij complicaties sowieso bent aangewezen op de fabrikant of dealer.