Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy x360 15-cn1350nd hebben we geleend van de fabrikant. Halverwege december 2018 was hij verkrijgbaar bij onder andere BCC, Alternate, Informatique en Bol voor 1499 euro. Deze HP heeft een nieuw model i7 aan boord met vier rekenkernen. Naast de snelle processor is de laptop uitgerust met ruime opslag: een 1 TB harde schijf en een vlotte 256 GB ssd. Ook is er een Nvidia GeForce MX150 ingebouwd, maar die biedt weinig meerwaarde vergeleken met een standaard Intel grafische processor. De accuwerktijd is zo'n 7 uur en dat is een prima score. Je opent de laptop door 7 schroeven los te draaien en de onderkant te verwijderen. Daarna zie je dat accu, opslag, werkgeheugen en wifi-module vervangbaar zijn. Bij deze laptop kwamen we naast de standaard kruiskop- ook torxschroeven tegen, die hebben een stervormig gat met zes hoekpunten.