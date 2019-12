Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy x360 15-cp0100nd hebben we geleend van de fabrikant. Halverwege december 2018 zagen we de laptop verkrijgbaar bij onder andere Bol, Alternate en MediaMarkt voor rond de 850 euro. Dit is een krachtige laptop op basis van de AMD Ryzen 5 processor, en dankzij de 256 GB ssd werkt hij ook vlot. Je kunt hem omklappen en gebruiken als een dikke tablet. De accuwerktijd is zo'n vijf uur en dat is geen geweldige score. Je opent de laptop door 8 schroeven los te draaien en de onderkant te verwijderen. Daarna zie je dat accu, opslag, werkgeheugen en wifi-module vervangbaar zijn. Het werkgeheugen is uitbreidbaar tot maximaal 16 GB. Bij deze laptop kwamen we naast de standaard kruiskop- ook torxschroeven tegen, die hebben een stervormig gat met zes hoekpunten.