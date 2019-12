HP Omen 15-ce081nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP heeft krachtige specificaties en is dankzij de snelle quad-core Intel i7-processor en Nvidia GTX 1050-videokaart ook geschikt om mee te gamen. Ook voor andere zware taken zoals foto- en videobwerking is hij geschikt. De opslagruimte bestaat uit een 128 GB ssd en een 1 TB harde schijf. De snelle onderdelen van de HP Omen komen wel voor een prijs: zo is de laptop met 2,6 kilo behoorlijk zwaar en werkt hij maar 5 uur op een acculading. Je kunt zelf de accu, het geheugen en de SSD/HDD vervangen maar moet daarvoor wel de behuizing losschroeven. We kochten deze laptop voor €1100 bij Media Markt.