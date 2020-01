Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze HP Omen 15-dh0600nd is geschikt om mee te gamen. De moderne videokaart zorgt voor mooie beelden in games en is ook geschikt om videobewerking te versnellen. De accuwerktijd valt een beetje tegen, maar waarschijnlijk koop je deze laptop niet om onderweg mee te gamen. Wij leenden deze Omen van HP. Het is een dure gaminglaptop die op 13 januari rond de 1700 euro kost. De laptop is breed verkrijgbaar en is o.a. te koop bij BCC, Bol, Coolblue en MediaMarkt. Voor onze oordelen over bijvoorbeeld snelheid, scherm, accu en wifi bekijk je de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.