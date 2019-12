Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Omen 17-an193nd hebben we in de eerste helft van mei 2019 gekocht voor 1249 euro bij Coolblue. Het is een 17 inch laptop met een snelle processor en een snelle grafische chip. Dat maakt dat je zware programma's en ook moderne games kunt spelen. De kwaliteit van het scherm is redelijk. Hij biedt voldoende opslagruimte via een ssd van 256 GB en een traditionele harde schijf van 1000 GB. De accuwerktijd van bijna 10 uur is erg goed voor een laptop in deze klasse.