HP Pavilion 11-n045nd X360 (J1Z34EA)

Mini laptop voorzien van een draaibaar scherm: waardoor hij ook als een dikke tablet te gebruiken is. Ook kan het als een tentje voor u op tafel gezet worden, bijvoorbeeld om video in het vliegtuig te kijken. De laptop heeft een Pentium 'quad-core' processor aan boord. We zetten het tussen aanhalingstekens want het is geen hele snelle processor. Toch is het een bruikbaar apparaat, dat komt vooral door de SSHD die hem net even wat vlotter maakt in het gebruik. Het logo van hoofdtelefoonmerk Beats Audio belooft veel, maar het geluid van deze laptop is niet veel beter dan een goedkope FM-radio.