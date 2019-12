HP Pavilion 13-a020nd X360 (J2S12EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een scherm dat helemaal omgeklapt kan worden. Bruikbaar als (zware) tablet, maar ook als gewone laptop. De Core i3-processor is niet extreem snel, maar goed genoeg voor standaard taken. Pluspunt is de 500 GB SSHD die veel sneller is dan een gewone harde schijf. Daardoor is deze laptop erg prettig in het gebruik. Minpunten zijn de trage netwerkaansluitingen en het scherm dat lang niet zo mooi is als dat van een gewone tablet.