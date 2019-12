HP Pavilion 13-a030nd X360 (J2S13EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een zogenaamde hybride laptop, dus ook bruikbaar als tablet. Wel is relatief zwaar: 1,8 kilo. Maar de extra standen zijn wel handig om te hebben. Jammer is wel dat het scherm niet zo mooi is als dat van een tablet. De Core i5-processor en de 8 GB geheugen maken hem geschikt voor zwaar werk. Pluspunt is ook de 500 GB SSHD (een combinatie tussen SSD en harde schijf) die veel vlotter is dan een gewone harde schijf.