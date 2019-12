HP Pavilion 13-a285nd X360 (L0C07EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een draaibaar scherm, waardoor hij ook als een soort dikke tablet te gebruiken is. Dit model is voorzien van een gloednieuwe Core i3-processor die aanmerkelijk sneller is dan de vorige generatie. Daarnaast heeft deze laptop een SSD waardoor hij nog vlotter en prettiger in het gebruik wordt. Minpunt is het matige scherm dat lang niet zo goed is als op de meeste tablets. Als laptop is dit echter een vlot werkend apparaat. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,