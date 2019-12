HP Pavilion 13-p100ed x2 (F4T66EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een tablet, waarop een toetsenbord geklikt kan worden. Voor een tablet is deze HP erg groot: een 13 inch scherm met een gewicht van 1,1 kilo. Dat maakt hem wat onhandig om vast te houden. In de tablet zit een snelle 64 GB SSD, die er voor zorgt dat de matige prestaties van de AMD-processor in de praktijk gemaskeerd worden. In het toetsenbord is ook een 500 GB harde schijf geplaatst, die dus alleen gebruikt kan worden. Het totaalgewicht van dit systeem is 2,07 kilo.