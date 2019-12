HP Pavilion 14-ac180nd (K3D65EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze HP Pavilion is een extreem goedkope 14 inch notebook, voorzien van slechts 2 GB geheugen en 32 GB eMMC opslag, waarvan maar iets meer dan 8GB beschikbaar is. Apparaat presteert redelijk, maar is niet uit te breiden. Deze laptop heeft 0,9 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,