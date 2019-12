Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 14-al110nd (1AN08EA) is eind juli 2017 ingekocht bij BCC. Daarnaast was hij toen ook verkrijgbaar bij 4Launch en Informatique. Het is een slim uitgevoerde compacte laptop met een draaischerm en een 14 inch. De i3-processor is snel genoeg voor de meeste taken en de 256 GB SSD zorgt voor vlotte prestaties en net voldoende opslagcapaciteit. De accuwerktijd is bijna 8,5 uur en dat is een prima werktijd. De accu, de SSD, het werkgeheugen en de wifi-module zijn benaderbaar. Hiervoor verwijder je de onderplaat die vast zit met 15 schroeven.