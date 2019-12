Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 14-bf182nd heeft een 14 inch scherm en weegt maar 1,55 kilo, behoorlijk licht voor dit formaat. De processor met 4 rekenkernen is voldoende snel om vlot te werken. Ook is er een 256 GB ssd ingebouwd, deze zorgt ervoor dat de laptop vlot werkt, maar is wel wat beperkt in opslagcapaciteit. De accuwerktijd is met zes uur net voldoende. De wifi voldoet aan een oude standaard en heeft geen voordeel in combinatie met een up-to-date modem of router. We hebben deze HP geleend van Bol.com. Op 21 december was de verkoopprijs daar 599 euro.